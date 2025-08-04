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20:22, 4 августа 2025Путешествия

Возлюбленные отправились навестить родственников на частном самолете и пропали без вести

The Sun: Пара полетела на частном самолете по Австралии и пропала без вести
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dominik Scythe / Unsplash

Пара полетела на частном самолете в соседний штат Австралии и перестала выходить на связь. Об этом стало известно изданию The Sun.

По данным источника, в субботу, 2 августа, жители Тасмании, 70-летний мужчина и его 60-летняя возлюбленная, а также их собака отправились на своем самолете в аэропорт Хиллстон в Новом Южном Уэльсе, чтобы навестить родственников. Однако, пролетая над Бассовым проливом, пара перестала выходить на связь и пропала без вести.

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Инспектор полиции Тасмании Ник Кларк сообщил, что пилот был очень опытным и ключевым членом местного аэроклуба, однако самолет был для него новым, поскольку мужчина купил его около четырех месяцев назад. На данный момент спасатели ищут пару с помощью вертолетов и морских пехотинцев.

Ранее частный самолет потерпел крушение у маяка в Европе. Воздушное судно упало в море на глубину около 30 метров. Спасатели обнаружили его обломки, а двое пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

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