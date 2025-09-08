Переживший клиническую смерть боец СВО рассказал об отделившейся от его тела душе

Боец СВО рассказал, что видел отделение души от тела во время клинической смерти

Участник специальной военной операции (СВО) пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном в то время, когда его сердце перестало биться. Слова военнослужащего приводит сетевое издание «АДИ19».

Во время наступления противника солдат и его сослуживцы попали под обстрел. Одна из минометных мин попала прямо в окоп, в котором укрывался боец.

По словам военнослужащего, его «полностью изрешетило» после разрыва мины. «Вспоминаю и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — описал он свои видения в тот момент. Позже медики рассказали вернувшемуся в сознание солдату, что он пережил клиническую смерть.

На восстановление солдату потребовалось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.

Ранее другой участник СВО пережил четыре клинические смерти. Несмотря на это, он смог вернуться в зону боевых действий.