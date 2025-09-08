Россия
11:18, 8 сентября 2025Россия

Переживший клиническую смерть боец СВО рассказал об отделившейся от его тела душе

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном в то время, когда его сердце перестало биться. Слова военнослужащего приводит сетевое издание «АДИ19».

Во время наступления противника солдат и его сослуживцы попали под обстрел. Одна из минометных мин попала прямо в окоп, в котором укрывался боец.

По словам военнослужащего, его «полностью изрешетило» после разрыва мины. «Вспоминаю и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно», — описал он свои видения в тот момент. Позже медики рассказали вернувшемуся в сознание солдату, что он пережил клиническую смерть.

На восстановление солдату потребовалось около пяти месяцев, которые он провел в госпиталях.

Ранее другой участник СВО пережил четыре клинические смерти. Несмотря на это, он смог вернуться в зону боевых действий.

