Перспективы Турции как гаранта безопасности Украины оценили

РИА Новости: Перспективы Турции как гаранта безопасности Киева остаются неясными

Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что перспективы Турции в качестве одного из потенциальных гарантов безопасности Украины остаются неясными из-за отсутствия чётких механизмов и структуры данной инициативы.

По словам источника агентства, решение об отправке военного контингента принимается на высшем уровне. Сперва предложение рассмотрит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а затем — парламент.

«Пока речь идет лишь об идее, инициативе: нет конкретного механизма, нет структуры. Ничего определенного», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он.