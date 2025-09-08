Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:19, 8 сентября 2025Мир

Перспективы Турции как гаранта безопасности Украины оценили

РИА Новости: Перспективы Турции как гаранта безопасности Киева остаются неясными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что перспективы Турции в качестве одного из потенциальных гарантов безопасности Украины остаются неясными из-за отсутствия чётких механизмов и структуры данной инициативы.

По словам источника агентства, решение об отправке военного контингента принимается на высшем уровне. Сперва предложение рассмотрит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а затем — парламент.

«Пока речь идет лишь об идее, инициативе: нет конкретного механизма, нет структуры. Ничего определенного», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал препятствие для урегулирования на Украине

    Россиянам назвали причину появления пивного живота

    Обнаружена неочевидная польза «Оземпика»

    У композитора Щедрина появились наследники

    Перспективы Турции как гаранта безопасности Украины оценили

    В США высказались о продолжении конфликта на Украине

    Россиянин получил 15 лет тюрьмы за размещение листовок на могилах участников СВО

    Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет из-за хитрости настоящей убийцы

    Россиян рассказали о способах защититься от опасностей в лесу

    Нежелание Трампа поддерживать меньшинства объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости