Пилоты частного самолета не выжили после авиакатастрофы в Европе

Два пилота не выжили во время аварийной посадки в Швеции

Воздушное судно потерпело крушение в Европе. Об этом сообщила газета Goteborgs-Posten.

По данным источника, вечером 5 сентября небольшой частный самолет упал в озеро Лиммаре, расположенное неподалеку от города Норртелье, Швеция. На место происшествия выдвинулись сотрудники береговой охраны и водолазы. Они добрались до судна и констатировали, что два пилота не выжили во время аварийной посадки. Пассажиров на борту не было.

На данный момент не ясно, по какой причине произошла авиакатастрофа. После инцидента Шведский совет по расследованию авиационных происшествий включился в работу. Предполагается, что пилоты допустили халатность во время управления бортом.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье. Во время авиаинцидента пострадал пилот.