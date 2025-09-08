Популярная телеведущая показала фигуру в купальнике

Британская телеведущая Кади Макдермотт показала фигуру в купальнике

Популярная британская телеведущая Кади Макдермотт поделилась снимками с отдыха на Капри, Италия. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летний инфлюэнсер показала фигуру в купальнике голубого цвета. Знаменитость позировала с распущенными волосами на фоне моря. При этом от макияжа Макдермотт отказалась, надев несколько украшений, среди которых были браслет и небольшие серьги.

