Популярный цветок оказался полезен в борьбе с депрессией

Кардиолог Таратухин: Эфирное масло лаванды эффективно в борьбе с депрессией
Лаванда может использоваться при лечении депрессии, рассказал доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета, кардиолог Евгений Таратухин. Об этой особенности популярного цветка он побеседовал с «Газетой.Ru».

Таратухин сослался на исследование ученых из Венского медицинского университета, которые обнаружили, что экстракты лаванды показали эффективность в борьбе с депрессией. По словам врача, лаванду применяют в капсулах, в виде леденцов и ингаляции. «Ингаляция эфирного масла лаванды в исследованиях оказалась наиболее эффективным путем применения по сравнению с массажем или пероральным приемом. Очевидно, что при ингаляции имеет значение сам запах наряду с биологически активными веществами, которые содержатся в масле», — объяснил специалист.

Он обратил внимание на то, что эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, однако при взаимодействии с натуральными экстрактами нельзя забывать об аллергиях. Врач также призвал не путать экстракт с парфюмерной отдушкой и вообще запахом лаванды в духах или диффузорах. Таратухин подчеркнул, что в клинических исследованиях используется только настоящая лаванда.

Ранее психиатр Яго Фернандес призвал никогда не сдерживать слезы и другие эмоции. По его словам, невыраженные чувства активируют стрессовую систему, что чревато возникновением тревожных расстройств, депрессии и бессонницы.

