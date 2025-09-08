Наука и техника
11:15, 8 сентября 2025Наука и техника

Названа опасность вируса-вымогателя для любителей порно

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Новая вредоносная программа научилась фотографировать владельцев компьютеров во время просмотра порно. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследовательскую компанию Proofpoint.

Специалисты фирмы рассказали о росте популярности программного обеспечения (ПО) Stealerium, имеющего открытый исходный код. Отличительной особенностью вируса-вымогателя назвали возможность анализировать содержимое браузера и искать ключевые слова, такие как «секс» или «порно». При обнаружении открытой вкладки с указанными словами ПО может делать фотографии с веб-камеры.

Получив «компромат», Stealerium отправляет владельцу компьютера по почте сделанные на камеру фотографии и угрожает раскрыть их, если зритель не переведет деньги или не выполнит другие определенные действия. Специалисты Proofpoint обнаружили следы Stealerium в десятках тысяч электронных писем, отправленных с адресов хакеров.

Эксперты рассказали, что часто злоумышленники прибегают к изощренным методам, чтобы запугать жертву и убедить ее отдать деньги. Так, они находят в открытом доступе адрес пользователя и отправляют сделанные в сервисе Google Maps снимки его дома. Хакеры распространяют вирус через фишинговые письма, оформленные как сообщения от государственных органов.

В начале сентября немецкая компания ERNW раскрыла способ взлома компьютера с Windows с помощью подмены биометрических данных. Для осуществления подобной атаки хакер должен иметь физический доступ к компьютеру жертвы.

