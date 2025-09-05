Наука и техника
Хакеры научились подделывать лица людей

Андрей Ставицкий
Фото: Unsplash

Немецкая компания ERNW раскрыла способ взлома компьютера с Windows с помощью подмены биометрических данных. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Специалисты на конференции Black Hat USA 2025 рассказали о том, что хакеры научились подделывать биометрические системы защиты. Они выяснили, что злоумышленники разработали способ атаки на Windows с помощью Windows Hello — сервиса, позволяющего входить в операционную систему (ОС) по коду, отпечатку пальца или изображению лица.

Атака получила название Faceplant. На первом ее этапе злоумышленник создает на компьютере пользователя биометрический шаблон. Затем он расшифровывает и извлекает лицевой слепок и заносит его в биометрическую базу данных жертвы на целевом компьютере. Фактически хакер подменяет данные пользователя своими биометрическим данными — компьютер «узнает» его и разрешает вход.

В заключении эксперты отметили, что для подобного взлома злоумышленник должен иметь физический доступ к компьютеру жертвы. Удаленное проникновение невозможно: во-первых, данные биометрии хранятся локально, во-вторых, на завершающем этапе операции взломщику нужно в любом случае отсканировать свое лицо. Получив доступ к Windows, злоумышленник может похитить данные, хранящиеся на ПК.

Ранее в HP и Dell признали, что около половины персональных компьютеров в мире продолжают работать под управлением Windows 10. В частности, представители бизнеса не хотят переходить на Windows 11 из-за высоких затрат.

