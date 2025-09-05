Миллионы людей отказались обновлять Windows

Computer World: В Dell и HP заявили, что 50 % ПК работают на Windows 10

Около половины персональных компьютеров (ПК) в мире продолжают работать под управлением Windows 10. Об этом сообщает издание Computer World.

Тенденции на рынке ПК обсудили между собой руководители крупных американских производителей компьютеров Dell и HP. В ходе телефонной конференции стороны заключили, что около 50 процентов компьютеров в мире остаются работать на Windows 10, поддержка которой прекратится в октябре. Примерно такие же цифры приводят аналитики Statcounter: если данные верны, то с Windows 10 остаются миллионы и миллиарды людей.

«Мы отстаем от показателей прошлых лет», — заметил глава HP Энрике Лорес, комментируя процесс перехода пользователей на новую версию Windows. По оценке Лореса, мелкие и средние компании отказываются переходить на Windows 11 — из-за необходимости покупать новые ПК или отсутствия новых функций.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что из-за относительно низкого интереса к Windows 11 спрос на новые компьютеры будут растянут на несколько ближайших лет.

Также в Dell и HP подтвердили растущий интерес к компьютерам с поддержкой функций искусственного интеллекта (ИИ). В компаниях заметили, что подобные ПК стоят на 5-10 процентов дороже, чем устройства без процессоров с ИИ.

В августе корпорация Microsoft предупредила пользователей Windows 10 об окончании поддержки операционной системы. В компании подчеркнули, что 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности.