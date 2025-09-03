Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 3 сентября 2025Наука и техника

Популярность Windows 11 рухнула

Statcounter: Доля Windows 11 неожиданно упала в августе до 49%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Доля Windows 11 на мировом рынке в августе неожиданно рухнула. Об этом говорится в исследовании агентства Statcounter.

По данным отчета, в августе актуальная операционная система (ОС) Microsoft имеет долю 49,08 процента, тогда как в июле — 53,51 процент. Для сравнения: доля устаревшей Windows 10 за месяц выросла — с 42,88 до 45,53 процента. Причины падения популярности Windows 11 не раскрываются.

Windows 11 впервые стала востребованнее предшественницы как раз в июле. Начиная с августа 2024 года доля Windows 10 постепенно снижалась — за год она упала с 64 почти до 40 процентов. В октябре 2025 года ОС перестанет получать поддержку Microsoft и бесплатные обновления.

В России Windows 10 остается самой популярной с огромным отрывом ОС от Microsoft. По данным Statcounter, ее доля с июля по август 2025-го снизилась с 73,91 до 72,06 процента. Доля Windows 11 за тот же период увеличилась с 20,17 до 21,87 процента.

«Стоит отметить, что данные Statcounter не могут быть абсолютно точными, и только Microsoft с ее обширной телеметрией может предоставить актуальную информацию о количестве пользователей Windows 11 и Windows 10», — заметили журналисты издания Neowin. Однако Microsoft не делится такими подробными отчетами.

Ранее стало известно, что обновление Windows 11 25H2 не принесет на персональные компьютеры (ПК) новых функций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лавров заявил о необходимости устранения угроз безопасности России

    Саммит ШОС в Китае назвали демонстрацией альтернативы доминированию Запада

    Популярность Windows 11 рухнула

    Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

    Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

    Москвичам пообещали августовское тепло

    Россиянам назвали главные угрозы огороду на балконе

    Украина развернет военное производство на территории Европы

    В США предсказали будущее Украины после окончания конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости