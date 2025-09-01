Наука и техника
В обновлении Windows не нашли ничего нового

Windows Central: В обновлении Windows 11 25H2 не оказалось новых функций
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Обновление Windows 11 25H2 не принесет на персональные компьютеры (ПК) новых функций. Об этом сообщает издание Windows Central.

Публичная версия апдейта 25H2 для Windows 11 должна выйти в ближайшие недели — обновление заменит версию 24H2. Бета-версия новой прошивки уже доступна для участников программы бета-тестирования. Журналисты выяснили, что в 25H2 не будет нововведений — они изучили техническую документацию и не нашли упоминания новых функций.

Более того, специалисты выяснили, что после установки Windows 11 25H2 из системы пропадают две функции — PowerShell 2.0 и командная строка инструментария управления Windows (WMIC). Однако их отсутствие вряд ли должно повлиять на широкий круг пользователей ОС от Microsoft.

В материале говорится, что положительный момент того, что новых функций в обновлении Windows 11 нет, заключается в ускоренной и упрощенной установке апдейта. «Для установки обновления потребуется всего одна перезагрузка, а сам процесс займет всего несколько минут», — подчеркнули авторы. Также между 24H2 и 25H2 не должно быть проблем с точки зрения совместимости.

В заключение авторы Windows Central предсказали, что версия 25H2 появится в конце сентября или начале октября. Однако можно не спешить с ее установкой, так как версия 24H2 будет получать поддержку до октября 2026 года.

В конце августа стало известно, что Microsoft прекратит поддержку популярных версий офисных приложений — Office 2016 и 2019.

