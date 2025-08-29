Поддержку популярных версий Microsoft Office прекратят

Microsoft прекратит поддержку офисных приложений Office 2016 и 2019

Корпорация Microsoft прекратит поддержку популярных версий офисных приложений Office. На это обратило внимание издание TechSpot.

В компании решили перестать выпускать обновления и патчи безопасности для пакета приложений Office 2016 и 2019, в который входят текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel и другие программы. Поддержка прекратится 14 октября 2025 года — в этот же день компания перестанет поддерживать операционную систему (ОС) Windows 10.

В компании заметили, что после окончания поддержки пользоваться Office 2016 и 2019 будет опасно. Однако программы сохранят свою работоспособность. В Microsoft рекомендовали пользователям перейти на новую версию Office или оформить платную подписку на Microsoft 365, в которую входят те же офисные программы.

Специалисты компании Acros, занимающиеся выпуском патчей безопасности для различных программ, раскритиковали решение Microsoft. По их словам, фирма принуждает потребителей переходить на Office 2024 или облачный сервис Microsoft 365 и платить Microsoft дополнительно.

С конца августа корпорация Microsoft начала показывать пользователям Windows 10 неотключаемую рекламу с призывом обновиться. Баннеры стали появляться после выхода обновления KB5063709.