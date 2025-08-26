Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 26 августа 2025Наука и техника

Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

В Windows 10 заметили неотключаемую рекламу новой ОС Microsoft
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Корпорация Microsoft начала показывать пользователям Windows 10 неотключаемую рекламу с призывом обновиться. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты рассказали, что баннер «Пора обновить компьютер до окончания срока поддержки» начал появляться на компьютерах с Windows 10. Всплывающее окно впервые заметили после установки обновления KB5063709, оно раскрывается на весь экран после каждой перезагрузки устройства. «Очевидно, что от этого баннера невозможно отвязаться, если вы решите использовать Windows 10 после окончания поддержки», — заметили авторы. Поддержка операционной системы (ОС) прекратится 14 октября 2025 года.

Также в материале говорится, что «бесконечную» рекламу, атаковавшую пользователей, нельзя отключить. Она появляется с двумя кнопками: одна запускает немедленное скачивание и установку Windows 11, вторая позволяет запланировать переход на новую ОС. Кроме того, иногда на баннерах появляется кнопка «Остаться на Windows 10», но она по сути ни на что не влияет.

«Если у вас компьютер с Windows 10, вы наверняка видели этот баннер какое-то время назад, а теперь он будет появляться чаще», — заметили журналисты. Они напомнили, что желающие остаться с Windows 10 могут подождать, когда можно будет оформить платную подписку на обновления. Но до той поры пользователи будут вынуждены смотреть рекламу с призывом обновиться до Windows 11.

В конце августа корпорация Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome. Она устраняет уязвимость, с которой злоумышленники могут перезаписывать конфиденциальные данные в памяти устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

    Россия увеличила продажу угля в убыток

    Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

    Рыбаки поймали 365-килограммовую рыбу и получили за нее 57 миллионов рублей

    Россия резко нарастила закупки китайских лекарств

    В Москве заявили о снижении числа преступлений мигрантов

    Российские миллениалы массово полюбили избинг

    Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

    Стали известны подробности окружения Купянска

    Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости