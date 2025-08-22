Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 22 августа 2025Наука и техника

Миллиарды пользователей Chrome призвали обновить браузер

В Google Chrome нашли уязвимость, которая затронула миллиарды пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome. На это обратило внимание издание The Irish Sun.

Серьезная уязвимость могла быть применена для атаки на пользователей Google Chrome. С ее помощью злоумышленники могут перезаписывать конфиденциальные данные в памяти устройств. Судя по всему, проблема касается всех известных версий Chrome: журналисты таблоида предположили, что уязвимость грозит безопасности буквально миллиардам пользователей.

В материале говорится, что для установки патча безопасности нужно установить обновление Chrome. Предложения обновить программу обычно появляются во всплывающем окне. Тех, кто не получили обновление автоматически, специалисты призвали перейти по адресу chrome://settings/help в своем браузере и проверить наличие апдейта.

В Google рассказали, что опасная уязвимость вместе с 20 другими была обнаружена с помощью инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ) Big Sleep в начале августа. Инструмент создали инженеры DeepMind и Project Zero. В компании объяснили, что поиском уязвимостей занимается нейросеть, результаты работы которой проверяют специалисты Google.

Ранее в Windows запретили отключать автоматические обновление сторонних приложений. По мнению журналистов издания Deskmodder, это было сделано из соображений безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Желающим попробовать анальный секс парам дали несколько советов по подготовке к нему

    Полицейский украл трусики во время обыска и попался из-за видео

    Миллиарды пользователей Chrome призвали обновить браузер

    Суд признал запрещенной в России информацию о «синей галочке» в Instagram

    Заблокированные приложения российских банков захотели вернуть на iPhone

    США прекратили обмен разведданными по Украине с союзниками

    В Европе назвали самое важное заявление Путина

    Украина снова ударила по нефтепроводу «Дружба»

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости