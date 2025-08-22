Миллиарды пользователей Chrome призвали обновить браузер

В Google Chrome нашли уязвимость, которая затронула миллиарды пользователей

Корпорация Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome. На это обратило внимание издание The Irish Sun.

Серьезная уязвимость могла быть применена для атаки на пользователей Google Chrome. С ее помощью злоумышленники могут перезаписывать конфиденциальные данные в памяти устройств. Судя по всему, проблема касается всех известных версий Chrome: журналисты таблоида предположили, что уязвимость грозит безопасности буквально миллиардам пользователей.

В материале говорится, что для установки патча безопасности нужно установить обновление Chrome. Предложения обновить программу обычно появляются во всплывающем окне. Тех, кто не получили обновление автоматически, специалисты призвали перейти по адресу chrome://settings/help в своем браузере и проверить наличие апдейта.

В Google рассказали, что опасная уязвимость вместе с 20 другими была обнаружена с помощью инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ) Big Sleep в начале августа. Инструмент создали инженеры DeepMind и Project Zero. В компании объяснили, что поиском уязвимостей занимается нейросеть, результаты работы которой проверяют специалисты Google.

Ранее в Windows запретили отключать автоматические обновление сторонних приложений. По мнению журналистов издания Deskmodder, это было сделано из соображений безопасности.