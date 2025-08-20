Наука и техника
Приложения Windows начали обновлять принудительно

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft изменила политику обновлений сторонних приложений, запретив отключать апдейты. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

Нововведение заметили в одной из последних версий Windows 11. Энтузиасты обратили внимание, что из настроек Microsoft Store — официального магазина приложений для Windows — исчезла опция отключения автоматической установки обновлений.

В материале говорится, что пользователи могут только отсрочить обновления — на срок до 1 до 5 недель. Однако совсем отказаться от их установки не получится. Специалисты предположили, что пользователей принуждают устанавливать обновлений из соображений безопасности — апдейты вместе с новыми функциями приносят различные патчи.

При этом ранее пользователи могли отключить обновления через реестр, но его редактирование больше ни на что не влияет. Отказаться от обновлений определенного приложения можно только на компьютерах с корпоративной лицензией Windows через редактор групповой политики.

С 14 августа Microsoft начала предупреждать пользователей Windows 10 об окончании поддержки операционной системы (ОС) — последнее обновление для системы выйдет через 60 дней.

