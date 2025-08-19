Наука и техника
14:50, 19 августа 2025

Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

Microsoft: Через 60 дней поддержка Windows 10 завершится
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft предупредила пользователей Windows 10 об окончании поддержки операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание The Daily Express.

Журналисты заметили, что пользователи Windows 10 получили 60-дневное предупреждение о необходимости обновить свою ОС. Именно столько дней осталось до окончания поддержки системы — компания перестанет выпускать обновления безопасности 14 октября 2025 года. Фирма продублировала важное уведомления на своем сайте.

Специалисты корпорации подчеркнули, что 14 октября Windows 10 получит свой последний патч безопасности. «После этой даты устройства под управлением ОС больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности», — предупредили в Microsoft.

Авторы британского таблоида заметили, что 60-дневное предупреждение — не из тех сообщений, который стоит игнорировать. По их словам, в Microsoft установили дедлайн, чтобы пользователи либо обновили ОС, либо приобрели новый компьютер, который поддерживает работу с Windows 11, либо подписались на платные обновления для Windows 10.

Ранее корпорация Microsoft объявила, что в ноябре завершится поддержка Windows 11 23H2. Компания представила версию 23H2 в октябре 2023 года.

