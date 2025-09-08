Россия
01:10, 8 сентября 2025Россия

Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Российский президент Владимир Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, будет ли в графике главы государства до конца года послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», — подчеркнул он.

Песков добавил, что до конца года пройдут и другие традиционные крупные мероприятия, в том числе прямая линия с президентом.

Ранее Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию состоится, но точных сроков нет.

