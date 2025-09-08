Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 8 сентября 2025Силовые структуры

Появилась новая ориентировка на сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Корюков одет в черную куртку и белую кепку
Варвара Митина (редактор)

Фото: страница «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» во Вконтакте

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одет в черную куртку и белую кепку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Свердловской области.

Правоохранители уточнили, что на кепке может быть надпись, а куртка-плащевка длиной до колена с надписью бело-красного цвета. На мужчине также может быть толстовка светлого цвета, темно-синие штаны и кроссовки черного цвета с логотипом «Найк».

Ранее сообщалось, что у сбежавшего может быть нож.

Корюков вместе с напарником Александром Черепановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались сжечь военкомат. Об их побеге стало известно 1 сентября. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы. Черепанов уже задержан.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости