Появилась новая ориентировка на сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Корюков одет в черную куртку и белую кепку

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одет в черную куртку и белую кепку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Свердловской области.

Правоохранители уточнили, что на кепке может быть надпись, а куртка-плащевка длиной до колена с надписью бело-красного цвета. На мужчине также может быть толстовка светлого цвета, темно-синие штаны и кроссовки черного цвета с логотипом «Найк».

Ранее сообщалось, что у сбежавшего может быть нож.

Корюков вместе с напарником Александром Черепановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались сжечь военкомат. Об их побеге стало известно 1 сентября. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы. Черепанов уже задержан.