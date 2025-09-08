Россия
Предложивший Криду приехать поговорить о Мизулиной губернатор снова обратился к певцу

Федорищев опубликовал еще одно обращение к Криду после скандала с Мизулиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал еще одно обращение к музыканту Егору Криду (настоящая фамилия Булаткин) на фоне скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Пост появился в Telegram-канале политика.

Ранее стало известно, что Крид вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым принял участие в проведении крестного хода в Москве.

«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но. А сам?» — написал Федорищев.

Днем ранее, 7 сентября, Федорищев обратился к Криду и предложил поговорить о Мизулиной. Губернатор заявил, что певец не прав, и призвал приехать к нему в гости в Самарскую область, чтобы поговорить об этом. Затем он опубликовал еще одно обращение, в котором опять призвал прилететь в регион, а также порассуждал о том, что Крид прикрывается друзьями и крестным ходом.

Конфликт Крида и Мизулиной начался после выступления рэпера на концерте в Москве. Мизулина сравнила мероприятие с голой вечеринкой, а также призвала правоохранительные органы проверить концерт. Музыкант в ответ заявил, что не считает танцевальный номер событием, которое способно повлиять на семейные ценности. Мизулина затем обвинила Крида в рекламе казино, связав это с Вооруженными силами Украины.

