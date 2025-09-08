Предложивший Криду приехать поговорить о Мизулиной губернатор опубликовал новое обращение

Федорищев опубликовал новое обращение к Егору Криду после скандала с Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал новое обращение к музыканту Егору Криду (настоящая фамилия Булаткин) после предложения приехать в регион и поговорить о главе Лиги Безопасного интернета Екатерине Мизулиной, с которой у него возник конфликт. Свое сообщение он разместил в Telegram-канале.

Глава региона прокомментировал пост Крида, где рэпер показал кадры своего участия в общемосковском крестном ходе, который прошел в воскресенье, 7 сентября. На опубликованных исполнителем кадрах он участвует в крестном ходе, который проходил по маршруту от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, вместе с президентом Международной ассоциации любительского бокса Умаром Кремлевым.

Самое простое — прикрываться друзьями (они, кстати, искренне тебя другом считают) и нашим святым крестным ходом. Но, ты же не про простое. Не спеши. Не суетись. Подумай. Прилетай

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

Днем ранее, 7 сентября, Федорищев обратился к Криду и предложил поговорить о Мизулиной. Губернатор заявил, что рэпер не прав, и призвал приехать к нему в гости в Самарскую область, чтобы поговорить об этом. «С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — сказал тогда он.

Такой пост Федорищев опубликовал, комментируя конфликт Крида и Мизулиной, который начался после того, как рэпер выступил с концертом в Москве. Мизулина сравнила мероприятие с голой вечеринкой и попросила представителей Следственного комитета и Генпрокуратуры России проверить концерт Крида. Она указала, что на мероприятии, которое было промаркировано как «12+», были «развратные действия», в том числе поцелуй музыканта с танцовщицей и ее откровенный танец.

Рэпер резко ответил на критику Мизулиной и заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер», в который вошли поцелуи с танцовщицей, событием, способным повлиять на семейные ценности. Он подчеркнул, что эта часть концерта не имела ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. В ответ на это Мизулина обвинила Крида в рекламе на стримах казино, которые могли спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).