Продюсер предрек крах карьеры Аглаи Тарасовой

Продюсер Дворцов: Карьеру актрисы Аглаи Тарасовой ждет полный крах

Карьеру российской актрисы Аглаи Тарасовой ждет полный крах после скандала с задержанием по делу о наркотиках. Таким мнением поделился продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что от артистки уже отказываются режиссеры. По его словам, имя Тарасовой вычеркивают из списков гостей светских мероприятий, а также из актерского состава фильмов. Продюсер предположил, что актриса могла оступиться, однако ей не следовало употреблять запрещенные вещества.

«Нужно вовремя включать мозги, искать допинги в других областях и ни в коем случае не в наркозависимости. Аглая точно не сможет "отмыться" в ближайший год», — заключил Дворцов.

Ранее стало известно, что на фоне задержания с наркотиками в аэропорту Тарасову не упомянули в актерском составе комедии «Холоп 3». Снимки актрисы пропали из социальных сетей проекта, в новых анонсах съемочного процесса она также не упоминается.