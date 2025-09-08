Путин поручил пересмотреть запись к врачу через «Госуслуги»

Путин поручил пересмотреть сроки записи к врачам через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть сроки записи к врачам через «Госуслуги». Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”», — говорится в тексте поручения.

