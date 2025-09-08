Россия
21:09, 8 сентября 2025Россия

Путин поручил пересмотреть запись к врачу через «Госуслуги»

Путин поручил пересмотреть сроки записи к врачам через «Госуслуги»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть сроки записи к врачам через «Госуслуги». Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”», — говорится в тексте поручения.

Ранее Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия. Его должны внедрить в программы по боевой подготовке для военнослужащих и добровольцев.

