Пьяного туриста сбил поезд на российском курорте

Пьяного российского туриста сбил поезд в Горячем Ключе

Пьяного российского туриста сбил поезд в Горячем Ключе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что 35-летний отдыхающий на курорте попал под состав, следовавший из Москвы в Адлер. Инцидент произошел вблизи станции Псекупс. Машинист сигналил мужчине, однако тот продолжал идти по рельсам и не реагировал. В результате турист не выжил.

