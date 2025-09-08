Путешествия
15:42, 8 сентября 2025

Пьяного туриста сбил поезд на российском курорте

Пьяного российского туриста сбил поезд в Горячем Ключе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пьяного российского туриста сбил поезд в Горячем Ключе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что 35-летний отдыхающий на курорте попал под состав, следовавший из Москвы в Адлер. Инцидент произошел вблизи станции Псекупс. Машинист сигналил мужчине, однако тот продолжал идти по рельсам и не реагировал. В результате турист не выжил.

Ранее в Перми с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда, при этом известно, что пострадавших нет. Инцидент произошел рано утром на 10-м пути парка «А» станции Пермь-Сортировочная в российском городе.

.
