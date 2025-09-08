Мир
06:06, 8 сентября 2025МирЭксклюзив

Нежелание Трампа поддерживать меньшинства объяснили

Политолог Богуславская: Трамп не намерен извиняться перед афроамериканцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп не намерен извиняться перед афроамериканцами или коренным населением за прошлые несправедливости, называя борьбу за их права формой антиамериканизма. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Для него это форма антиамериканизма, направленная на дискредитацию государства», — описала политолог отношение американского лидера к подобным движениям и, в частности, критической расовой теории.

Эта идея предполагает, что раса — это социально сконструированная категория, используемая для угнетения и эксплуатации цветного населения. Ее радикальные сторонники, в частности, указывают, что белые американцы по определению расисты, а все американское общество пронизано расистскими установками.

По словам эксперта, для Трампа важно, чтобы никакие группы в обществе не выделялись. Именно поэтому он сворачивает особую поддержку расовых меньшинств.

Ранее профессор американского университета Сергей Радченко обвинил в расизме президента Финляндии Александра Стубба. Так он отреагировал на описание финским лидером городов Краматорск и Славянск словами «бастионы против гуннов».

