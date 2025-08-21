Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 21 августа 2025Мир

В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

Iltalehti: Профессор из США обвинил президента Финляндии Стубба в расизме
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roni Rekomaa / IMAGO / Global Look Press

Профессор американского университета Сергей Радченко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба из-за его оскорбительного сравнения русских с гуннами. Об этом сообщает Iltalehti.

Стубб в разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал города Краматорск и Славянск «бастионами против гуннов».

«Уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст», — возмутился профессор.

Ранее Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной. Он отметил, что если Финляндия нашла решение в 1944 году, то и Украина сможет найти решение в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В Европе увидели тревожный сигнал в словах Вэнса об Украине

    Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

    Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

    Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

    ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

    В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

    На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

    Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

    42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости