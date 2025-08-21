В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

Iltalehti: Профессор из США обвинил президента Финляндии Стубба в расизме

Профессор американского университета Сергей Радченко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба из-за его оскорбительного сравнения русских с гуннами. Об этом сообщает Iltalehti.

Стубб в разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвал города Краматорск и Славянск «бастионами против гуннов».

«Уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и политических наук и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи. Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст», — возмутился профессор.

Ранее Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной. Он отметил, что если Финляндия нашла решение в 1944 году, то и Украина сможет найти решение в 2025 году.