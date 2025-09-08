Из жизни
23:18, 8 сентября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне удара по кабмину Украины

«Радиостанция Судного дня» передала сообщения «отель» и «ларек»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», снова вышла в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вечером 8 сентября в эфире прозвучали цифро-буквенные сообщения со словами «отель» и «ларек». За несколько часов до этого станция выдала слово «дымоскальп».

Сообщения прозвучали на фоне информации об ударе по зданию кабинета министров Украины. В Киеве подтвердили, что в правительственный объект попала ракета российского оперативно-тактического комплекса «Искандер».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают характерные шумы. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

