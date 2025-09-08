Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

Глава ОП Украины Ермак заявил об ударе ВС России «Искандером» по зданию Кабмина

Власти Украины официально заявили об ударе Вооруженных сил (ВС) России с помощью оперативно-тактического ракетно комплекса «Искандер» по зданию Кабинета министров страны в ночь на 7 сентября. С таким заявлением выступил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Впервые противник атаковал здание Правительства Украины — удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер"», — подчеркнул глава ОП.

Ермак официально прокомментировал по итогам разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщения об ударе «Искандером» по зданию украинского Кабмина. Чиновник призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию, а также обсудил вопросы гарантий безопасности для Киева.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины также предварительно заявила о попадании ракеты «Искандера». Как заявили в ведомстве, ракета якобы «была нацелена именно на правительственный квартал».

Ранее украинский военный портал Defense Express заявил об ударе ВС России с помощью «Искандера», а не беспилотника типа «Герань». По мнению украинских аналитиков, боевая часть ракеты не взорвалась после попадания в здание украинского правительства.

