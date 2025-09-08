Бывший СССР
20:09, 8 сентября 2025

Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

Глава ОП Украины Ермак заявил об ударе ВС России «Искандером» по зданию Кабмина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины официально заявили об ударе Вооруженных сил (ВС) России с помощью оперативно-тактического ракетно комплекса «Искандер» по зданию Кабинета министров страны в ночь на 7 сентября. С таким заявлением выступил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Впервые противник атаковал здание Правительства Украины — удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер"», — подчеркнул глава ОП.

Ермак официально прокомментировал по итогам разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщения об ударе «Искандером» по зданию украинского Кабмина. Чиновник призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию, а также обсудил вопросы гарантий безопасности для Киева.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины также предварительно заявила о попадании ракеты «Искандера». Как заявили в ведомстве, ракета якобы «была нацелена именно на правительственный квартал».

Ранее украинский военный портал Defense Express заявил об ударе ВС России с помощью «Искандера», а не беспилотника типа «Герань». По мнению украинских аналитиков, боевая часть ракеты не взорвалась после попадания в здание украинского правительства.

