16:36, 8 сентября 2025

Раскрыт метод промышлявших в российском городе воров-рецидивистов

В Нижнем Новгороде задержали троих воров-рецидивистов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Нижнем Новгороде задержали троих воров-рецидивистов. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

В период с апреля по июль злоумышленники, используя отмычки или подбирая похожие ключи, вскрыли девять квартир в четырех районах российского города. Они похитили деньги, драгоценности, бытовую технику, электросамокаты и даже алкоголь. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Грабители на улице Ижорской пометили двери жильцов маячками. Вернувшись на место через два дня, они обнаружили одну неповрежденную метку и после двое злоумышленников проникли внутрь, а третий ждал на улице. Все украденное они отнесли в заранее арендованную машину.

В этот момент их задержали сотрудники полиции. В ходе обысков по местам проживания воров полицейские изъяли часть похищенного имущества.

Ранее сообщалось, что домработница воровала драгоценности у российской пенсионерки ради наркотиков.

