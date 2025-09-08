Забота о себе
21:01, 8 сентября 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ улучшить сон

Диетолог Червони назвала ромашку полезным при бессоннице транквилизатором
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ромашка является природным легким транквилизатором, помогающим улучшить сон, считает диетолог Бет Червони. Ее слова приводит Daily Mirror.

Специалистка назвала чашку ромашкового чая, выпитую на ночь, простым способом избавиться от бессонницы. По ее словам, в напитке содержится вещество под названием апигенин, которое успокаивает и снимает нервное напряжение.

Кроме того, диетолог отметила, что ромашка имеет сильный терапевтический эффект и является полезной для профилактики многих заболеваний. Она раскрыла, что растение богато такими соединениями, как флавоноиды, терпеноиды и кумарины, которые помогают контролировать давление, защищают печень, а также обеспечивают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Ранее врач-психиатр Денис Исмаилов предупредил, что ночные кошмары провоцируют ускоренное старение организма. Он пояснил, что страшные сны вызывают сильный стресс, а также нарушают сон, что вызывает многоступенчатый негативный эффект.

