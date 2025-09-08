Забота о себе
12:30, 8 сентября 2025

Раскрыта провоцирующая ссоры в отношениях невинная фраза

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психотерапевт Ребекка Виваш предостерегла от использования одной невинной фразы, которая может легко спровоцировать ссору в отношениях. Ее слова цитирует издание Metro.

Психотерапевт призвала воздержаться от использования фразы «решай сам(а)», особенно во время ссор. По ее мнению, эти невинные на первый взгляд слова на самом деле имеют скрытый смысл, так как перекладывают на партнера всю ответственность за действия пары. «Человеку, которому говорят эту фразу, приходится нести бремя принятия решений, часто в дополнение к остальным обязанностям. Со временем это может стать невыносимым», — заявила Виваш.

Она уточнила, что людям надо давать выбор, но при этом нужно соблюдать баланс и активно участвовать в принятии решений, которые касаются обоих. Вместо того чтобы отстраняться от принятия решений, специалистка посоветовала дать партнеру несколько вариантов или предложить вместе подумать над оптимальным решением.

Ранее опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях. Самым популярным напутствием на форуме Reddit стал комментарий о важности открытого диалога с партнером.

