Раскрыта стоимость роскошного наряда Тимати

Стоимость роскошного наряда рэпера Тимати составила 1,187 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @timatiofficial

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного концертного наряда российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале издания.

Модные эксперты обратили внимание на образ исполнителя, который состоял из укороченного жилета Satoshi Nakamoto стоимостью 162,4 тысячи рублей и штанов Chrome Hearts × Levi's Vintage Jeans за 975 тысяч рублей.

В качестве обуви Тимати выбрал кроссовки Marsèll за 50 тысяч рублей. По данным специалистов, полный образ составил 1,187 миллиона рублей.

В июне Тимати похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей. 41-летний исполнитель разместил серию кадров, на которых продемонстрировал редкий красный Ferrari F40.

