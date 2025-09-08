Раскрыты многомиллиардные заработки блогера Литвина на продаже чипсов и энергетиков

Блогер Михаил Литвин заработал на энергетиках Lit Energy 12,9 млрд руб.

Российский блогер Михаил Литвин, являющийся соучредителем бренда Lit Energy, заработал на продаже продукции компании около 12,9 миллиарда рублей за 2024 год. Об этом пишет портал «Страсти».

Известно, что Литвину в ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ» принадлежит наибольшая доля среди всех соучредителей (40 процентов). Сама компания занимается продажей энергетиков, чипсов и газировки.

Чистая прибыль организации за указанный период составила 877 миллионов рублей.

Ранее Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Аделью Вейгель, которая прошла в Подмосковье. За пышное торжество молодожены заплатили 100 миллионов рублей.