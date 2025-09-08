Интернет и СМИ
Раскрыты многомиллиардные заработки блогера Литвина на продаже чипсов и энергетиков

Блогер Михаил Литвин заработал на энергетиках Lit Energy 12,9 млрд руб.
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @mikhail_litvin

Российский блогер Михаил Литвин, являющийся соучредителем бренда Lit Energy, заработал на продаже продукции компании около 12,9 миллиарда рублей за 2024 год. Об этом пишет портал «Страсти».

Известно, что Литвину в ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ» принадлежит наибольшая доля среди всех соучредителей (40 процентов). Сама компания занимается продажей энергетиков, чипсов и газировки.

Чистая прибыль организации за указанный период составила 877 миллионов рублей.

Ранее Михаил Литвин сыграл свадьбу с моделью Аделью Вейгель, которая прошла в Подмосковье. За пышное торжество молодожены заплатили 100 миллионов рублей.

    Все новости