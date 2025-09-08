Силовые структуры
11:37, 8 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты последствия массированных атак на парк развлечений «Гулливер» в Донецке

СК возбудил дело после обстрела ВСУ парка, школ и домов в Донецке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: НТВ

Следователи возбудили уголовное дело после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парк развлечений «Гулливер», школы и жилые дома Донецка. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется по статьям 105 («Покушение на убийство») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение имущества»). Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов, которые отправят на экспертизы. Следователи проводят допрос свидетелей.

По данным следствия, 7 сентября дроны ВСУ атаковали школы, жилые дома и гражданскую инфраструктуру Донецка. В парке «Гулливер», где гуляли горожане с семьями, ранения получили шесть человек, среди них несовершеннолетняя.

