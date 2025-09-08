Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:06, 8 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян рассказали о способах защититься от опасностей в лесу

Врач Зубова предупредила о ядовитых растениях в лесу
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поход в лес может быть связан с такими опасностями как отравление ядовитыми растениями, укусы змей и насекомых, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. Она рассказала о правилах поведения в случае неожиданно возникшей угрозы здоровью.

«Среди опасности опасностей леса ядовитые растения — например, волчье лыко, борщевик Сосновского, а также ядовитые змеи, грибы, дикие животные. Нередки случаи переохлаждения или перегрева. А у людей, склонных к аллергии, после укуса насекомых или контакта с растениями может развиться аллергическая реакция», — сказала врач.

Чтобы подготовиться к потенциальным угрозам, Зубова рекомендовала брать в лес антисептик, антигистаминные, активированный уголь, навигатор, запас воды, фонарик и спички. При укусе клеща, по словам специалистки, пригодится пинцет, с помощью которого можно вытащить кровососущего паразита.

«При отравлении ядовитыми растениями или грибами можно попробовать вызвать рвоту, принять активированный уголь и пить как можно больше воды. Чтобы избежать опасных последствий, нужно прервать поход и как можно быстрее обратиться к врачу. При порезах или травмах — первым делом остановить кровотечение: наложить давящую повязку или жгут выше уровня раны. Время наложения жгута надо обязательно записать и передать эту информацию медикам», — уточнила Зубова.

Материалы по теме:
Ядовитый захватчик В СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
Ядовитый захватчикВ СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
5 апреля 2021
Последний листопад. Леса Амазонии оказались на грани гибели. Что будет, когда легкие планеты перестанут дышать?
Последний листопад.Леса Амазонии оказались на грани гибели. Что будет, когда легкие планеты перестанут дышать?
23 марта 2022

Она также добавила, что в одиночку в поход не стоит отправляться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями легких. Также путешествие, как предупредила врач, может быть опасно для беременных,особенно на поздних сроках, тех, кто страдает эпилепсией или психическими расстройствами.

Ранее в Подмосковье спасателям пришлось два километра нести 59-летнюю женщину, у которой случился инсульт. Россиянке стало плохо во время похода за грибами в лесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал препятствие для урегулирования на Украине

    Россиянам назвали причину появления пивного живота

    Обнаружена неочевидная польза «Оземпика»

    У композитора Щедрина появились наследники

    Перспективы Турции как гаранта безопасности Украины оценили

    В США высказались о продолжении конфликта на Украине

    Россиянин получил 15 лет тюрьмы за размещение листовок на могилах участников СВО

    Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет из-за хитрости настоящей убийцы

    Россиян рассказали о способах защититься от опасностей в лесу

    Нежелание Трампа поддерживать меньшинства объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости