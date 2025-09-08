Россиян рассказали о способах защититься от опасностей в лесу

Врач Зубова предупредила о ядовитых растениях в лесу

Поход в лес может быть связан с такими опасностями как отравление ядовитыми растениями, укусы змей и насекомых, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. Она рассказала о правилах поведения в случае неожиданно возникшей угрозы здоровью.

«Среди опасности опасностей леса ядовитые растения — например, волчье лыко, борщевик Сосновского, а также ядовитые змеи, грибы, дикие животные. Нередки случаи переохлаждения или перегрева. А у людей, склонных к аллергии, после укуса насекомых или контакта с растениями может развиться аллергическая реакция», — сказала врач.

Чтобы подготовиться к потенциальным угрозам, Зубова рекомендовала брать в лес антисептик, антигистаминные, активированный уголь, навигатор, запас воды, фонарик и спички. При укусе клеща, по словам специалистки, пригодится пинцет, с помощью которого можно вытащить кровососущего паразита.

«При отравлении ядовитыми растениями или грибами можно попробовать вызвать рвоту, принять активированный уголь и пить как можно больше воды. Чтобы избежать опасных последствий, нужно прервать поход и как можно быстрее обратиться к врачу. При порезах или травмах — первым делом остановить кровотечение: наложить давящую повязку или жгут выше уровня раны. Время наложения жгута надо обязательно записать и передать эту информацию медикам», — уточнила Зубова.

Она также добавила, что в одиночку в поход не стоит отправляться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями легких. Также путешествие, как предупредила врач, может быть опасно для беременных,особенно на поздних сроках, тех, кто страдает эпилепсией или психическими расстройствами.

Ранее в Подмосковье спасателям пришлось два километра нести 59-летнюю женщину, у которой случился инсульт. Россиянке стало плохо во время похода за грибами в лесу.