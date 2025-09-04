Россия
14:06, 4 сентября 2025Россия

В Подмосковье спасателям пришлось два километра нести на носилках женщину с инсультом

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Подмосковье спасателям пришлось два километра нести 59-летнюю женщину, у которой случился инсульт. Об этом пишет «Мособлпожспас» в Telegram.

Россиянке стало плохо во время похода за грибами в лесу недалеко от деревни Молзино Богородского городского округа. Через некоторое время ее случайно нашла другая местная жительница, которая и вызвала помощь. В экстренной службе рассказали, что женщина находилась в труднодоступном месте. В результате спасателям пришлось более двух километров пробираться через густые заросли с носилками, а затем столько же нести женщину до машины скорой помощи.

Ранее в Ленинградской области 88-летняя женщина из Бокситогорского района три ночи бродила по лесу и выжила. Как стало известно, пожилая россиянка пошла в лес за грибами и перестала выходить на связь.

До этого в лесу Нижегородской области нашли пропавшую 110-летнюю женщину. Пенсионерка вышла из дома и исчезла 14 августа. На ее поиски отправился 85-летний сын. Выяснилось, что женщина три дня бродила по лесам и искала дорогу домой.

