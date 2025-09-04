88-летняя россиянка три ночи бродила по лесу и выжила

В Ленинградской области 88-летняя женщина из Бокситогорского района три ночи бродила по лесу и выжила. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как выяснило издание, пожилая россиянка пошла в лес за грибами и перестала выходить на связь. Пенсионерку обнаружили местные жители и передали спасателям.
Как пишет портал 47news, бабушка отправилась на «тихую охоту», не взяв с собой телефон.
Тревогу забил сын пенсионерки, он сообщил о ее пропаже в экстренные службы. К поискам женщины были привлечены спасатели поискового отряда города Лодейное Поле и добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум».
