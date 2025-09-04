Россия
88-летняя россиянка три ночи бродила по лесу и выжила

В Ленобласти 88-летняя женщина три ночи бродила по лесу и выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Аварийно-спасательная служба ЛО»

В Ленинградской области 88-летняя женщина из Бокситогорского района три ночи бродила по лесу и выжила. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, пожилая россиянка пошла в лес за грибами и перестала выходить на связь. Пенсионерку обнаружили местные жители и передали спасателям.

Как пишет портал 47news, бабушка отправилась на «тихую охоту», не взяв с собой телефон.

Тревогу забил сын пенсионерки, он сообщил о ее пропаже в экстренные службы. К поискам женщины были привлечены спасатели поискового отряда города Лодейное Поле и добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум».

Ранее сообщалось, что в лесу Нижегородской области нашли 110-летнюю пенсионерку.

До этого в Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми пропали в лесу.

