88-летняя россиянка три ночи бродила по лесу и выжила

В Ленобласти 88-летняя женщина три ночи бродила по лесу и выжила

В Ленинградской области 88-летняя женщина из Бокситогорского района три ночи бродила по лесу и выжила. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, пожилая россиянка пошла в лес за грибами и перестала выходить на связь. Пенсионерку обнаружили местные жители и передали спасателям.

Как пишет портал 47news, бабушка отправилась на «тихую охоту», не взяв с собой телефон.

Тревогу забил сын пенсионерки, он сообщил о ее пропаже в экстренные службы. К поискам женщины были привлечены спасатели поискового отряда города Лодейное Поле и добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум».

