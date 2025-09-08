Забота о себе
Россиянам назвали причину появления пивного живота

Врач Лебедева: Частое употребление пива приводит к накоплению висцерального жира
Наталия Белова
Фото: Unsplash

«Пивной живот» появляется из-за избыточного поступления калорий с пищей в сочетании с низкой физической активностью, которая распространена среди любителей пива, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, гастроэнтеролог Анастасия Лебедева.

«Пиво состоит на 85 процентов из углеводов, в бутылке пива калорий примерно столько же, сколько в куске хлеба с маслом, — сказала Лебедева. — Регулярное употребление пива, особенно в вечернее время, может привести к быстрому накоплению висцерального жира. Употребление пива часто сочетается с жирными и солеными продуктами, и количество съеденных за один вечер калорий легко может увеличиться до 1000 и более».

Допустимо, по словам гастроэнтеролога, только умеренное употребление пива — не более 200-300 миллилитров в неделю на фоне отсутствия нарушений в организме. Также она рекомендовала отказаться от привычных закусок к пиву, делая выбор в пользу нежирных сортов рыбы или мяса с незначительным количеством соли.

«Если объем талии растет даже при редком употреблении пива, стоит на время ограничить прием этого напитка, обратиться к врачу для назначения обследования. Упорный рост размеров живота может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, которые легче поддаются коррекции при выявлении на ранних стадиях», — заключила врач.

Ранее психиатр-нарколог Татьяна Старостина назвала указывающие на развитие алкоголизма изменения в поведении. Она посоветовала насторожиться, если человек употребляет алкоголь в одиночестве, не контролирует дозу и пьет так, что утром его мучает похмелье.

