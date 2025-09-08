Россиянин прокатил знакомого на стреле автокрана и снял его на видео

В Приморье подвешенного на стреле крана мужчину сняли на видео. Кадры опубликовало издание NEWS.VL в Telegram.

На кадрах видно мужчину, сидящего в люльке на большой высоте. Вверх его подняла вытянутая стрела автокрана. Никаких страховочных приспособлений при этом использовано не было, отмечает издание.

По словам автора ролика, мужчина решил подняться вверх таким необычным способом ради контента. Таким образом он якобы хотел снять красивый закат.

Ранее в Приморье был выявлен еще один подобный случай. Тогда качающегося на бетонной плите, поднятой краном, мужчину также сняли на видео. По словам очевидцев, россиянин был пьян.

