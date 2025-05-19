Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 19 мая 2025Россия

В России рабочий покатал друга на строительном кране на большой высоте и попал на видео

В Приморье рабочий покатал друга на строительном кране на большой высоте
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В поселке Соловей Ключ в Приморском крае рабочий решил покатать друга на строительном кране и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как на кране на огромной высоте висит мужчина. Кран, который находится на стройплощадке, крутится вокруг себя и качает мужчину.

Как рассказали очевидцы, мужчина, которого катали на кране, был в состоянии алкогольного опьянения. Краевая прокуратура в Telegram-канале уже сообщила о начатой после произошедшего проверки.

«Прокуратура установит обстоятельства инцидента, собственника техники и земельного участка, даст принципиальную и всестороннюю оценку действий всех причастных лиц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Москве строительный кран упал в метре от детской и спортплощадки, на которых в момент происшествия находились люди. Техника наехала на яму, затем под ней провалилась земля, а стрела конструкции обрушилась на бетономешалку. Крановщик пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

    Раскрыта причина падения гимнастки в российском цирке с «Колеса смелости»

    В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

    Органист Папской базилики в Мадриде назвал причину переезда в Россию

    Россиянина отправили в колонию за оправдание терроризма

    Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

    Росгвардейцы ликвидировали использовавшийся для логистики ВСУ украинский багги

    В США рассказали о беспокоящей Украину российской «Бандероли»

    Россиянин полгода прожил в квартире с телом возлюбленной

    Ольга Серябкина снялась без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости