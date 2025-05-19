В России рабочий покатал друга на строительном кране на большой высоте и попал на видео

В Приморье рабочий покатал друга на строительном кране на большой высоте

В поселке Соловей Ключ в Приморском крае рабочий решил покатать друга на строительном кране и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как на кране на огромной высоте висит мужчина. Кран, который находится на стройплощадке, крутится вокруг себя и качает мужчину.

Как рассказали очевидцы, мужчина, которого катали на кране, был в состоянии алкогольного опьянения. Краевая прокуратура в Telegram-канале уже сообщила о начатой после произошедшего проверки.

«Прокуратура установит обстоятельства инцидента, собственника техники и земельного участка, даст принципиальную и всестороннюю оценку действий всех причастных лиц», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Москве строительный кран упал в метре от детской и спортплощадки, на которых в момент происшествия находились люди. Техника наехала на яму, затем под ней провалилась земля, а стрела конструкции обрушилась на бетономешалку. Крановщик пострадал.