11:49, 8 сентября 2025Россия

Россиянка ввязалась в драку на свадьбе и не выжила

В Забайкалье сообщили о смерти женщины после драки на свадьбе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Забайкальском крае женщина стала участницей драки на свадьбе и не выжила. Об этом сообщает сетевое издание «Чита онлайн» в Telegram.

Источники сообщили изданию, что драка произошла рядом с местом торжества — рестораном. После случившегося молодожены увезли россиянку с собой на съемную квартиру. «Вероятно, подумали, что она упала из-за алкоголя», — предположил один из собеседников издания.

То, что женщины не стало, участники свадьбы поняли только на следующий день. Родственники россиянки опасаются, что случившееся будет квалифицировано как несчастный случай.

Ранее в Ангарске на свадьбе произошла драка, в ходе которой жених и его друзья избили дядю невесты. Поводом к этому стало подозрение, что родственник собирается украсть собранные для молодоженов деньги. Мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от полутора до двух с половиной лет.

