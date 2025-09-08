Россиянка ввязалась в драку на свадьбе и не выжила

В Забайкалье сообщили о смерти женщины после драки на свадьбе

В Забайкальском крае женщина стала участницей драки на свадьбе и не выжила. Об этом сообщает сетевое издание «Чита онлайн» в Telegram.

Источники сообщили изданию, что драка произошла рядом с местом торжества — рестораном. После случившегося молодожены увезли россиянку с собой на съемную квартиру. «Вероятно, подумали, что она упала из-за алкоголя», — предположил один из собеседников издания.

То, что женщины не стало, участники свадьбы поняли только на следующий день. Родственники россиянки опасаются, что случившееся будет квалифицировано как несчастный случай.

Ранее в Ангарске на свадьбе произошла драка, в ходе которой жених и его друзья избили дядю невесты. Поводом к этому стало подозрение, что родственник собирается украсть собранные для молодоженов деньги. Мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от полутора до двух с половиной лет.