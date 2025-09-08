Россия
Российские подростки сломали ребра мужчине за сделанное им замечание в трамвае

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске подростки сломали ребра пассажиру из-за замечания, сделанного им в трамвае. Об этом стало известно KP.RU.

Очевидцы рассказали, что школьники со старшими товарищами решили покататься на бампере трамвая ради эффектного видео. Россиянин, который находился в салоне транспорта, пытался словами их остановить, в результате чего разгорелась ссора.

На остановке «Кирзавод» в трамвай забежали двое юношей. Сначала подростки залили пассажира из перцового баллончика, а затем избили. В МВД по Новосибирской области заявили, что проводят проверку по факту нападения на пассажира.

До этого сообщалось, что на юго-западе Москвы росгвардейцы и полицейские задержали двух мужчин 36 и 47 лет по подозрению в нападении на водителя такси.

Еще раньше в подмосковной Балашихе водитель маршрутки избил пассажира за замечание.

