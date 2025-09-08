Российские военные рассказали о контратаках ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части успешно отбили накат противника в районе Юнаковки», — рассказал источник канала, добавив, что ВСУ потеряли несколько десятков солдат и тяжелую технику.
Ранее начальник пограничной заставы ВСУ Андрей Гаджук был уничтожен в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области.
До этого российские войска выбили подразделения ВСУ из Юнаковки, ключевого для украинской обороны в Сумской области села. Именно через этот населенный пункт в ходе вторжения ВСУ в Курскую область проходил главный путь снабжения украинской группировки.