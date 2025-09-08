Российского рэпера приговорили к сроку на Украине

Российского рэпера Мишу Маваши заочно приговорили к 8 годам тюрьмы на Украине

Российского рэпера Мишу Маваши (настоящая фамилия Ниц) заочно приговорили к тюремному сроку на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Винницкого городского суда Украины.

По информации источника, артиста приговорили к восьми годам тюрьмы, а также к конфискации имущества. Такое наказание Маваши получил за поддержку специальной военной операции (СВО), «финансирование действий для изменения границ Украины и организацию сбора средств для поддержки участников СВО».

Сам обвиняемый не явился на судебное заседание. Михаила лишили права «занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления любых уровней Украины сроком на 3 года».

Ранее стало известно, что на Украине Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певца и актера Виталия Гогунского, получившего всенародную популярность за роль Кузи в российском ситкоме «Универ».