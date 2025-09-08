Ценности
22:04, 8 сентября 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном виде прокатилась за рулем

Водитель грузовика Милена Гонсалес в откровенном топе прокатилась за рулем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес в откровенном виде прокатилась за рулем. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 546 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в кабине фуры. Она позировала в облегающем красном топе с тонкими бретелями и глубоким декольте, которое обнажало часть ее груди.

Также сетевая знаменитость надела черные кожаные микрошорты, золотистую цепочку и браслеты и уложила волосы в конский хвост. Она дополнила образ солнцезащитными очками, нанесла на губы красную помаду и продемонстрировала маникюр с белым лаком.

Ранее в сентябре «самая сексуальная в мире судья» Клаудия Романи в крошечном бикини попала на обложку журнала.

