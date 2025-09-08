Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 8 сентября 2025Россия

Смертельно опасные бактерии нашли в мясе из гипермаркета Metro

Shot: Смертельно опасные листерию и сальмонеллу нашли в мясе из Metro
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Смертельно опасные листерию и сальмонеллу нашли в мясе из гипермаркета Metro. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, специалисты выявили бактерию листерию в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef. Изготовитель — ООО «Филье Проперти». Зараженную продукцию обнаружили в столичном гипермаркете на Ленинградском шоссе. Листерии могут вызвать сепсис и менингит.

Лабораторные проверки также были проведены в Татарстане. В замороженных котлетах «Семейные» от Йошкар-Олинского мясокомбината обнаружили сальмонеллу, которая может привести к пищевому отравлению.

До этого сообщалось, что в курятине птицефабрики «Акашево» из Марий Эл нашли сальмонеллу.

По итогам проверки суд постановил привлечь производителя к административной ответственности и назначил штраф в размере 700 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

    Командование ВСУ признало превосходство российских войск над украинскими

    45-летняя Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

    Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

    Курьер-мигрант на мопеде сбил российскую пенсионерку и ушел от наказания

    Женщина увидела мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

    Предсказан скачок цен на один вид мяса

    Бари Алибасов экстренно обратился к медикам

    Путин окажет помощь попавшей в кризис госкомпании на сотни миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости