Смертельно опасные бактерии нашли в мясе из гипермаркета Metro

Смертельно опасные листерию и сальмонеллу нашли в мясе из гипермаркета Metro. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, специалисты выявили бактерию листерию в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef. Изготовитель — ООО «Филье Проперти». Зараженную продукцию обнаружили в столичном гипермаркете на Ленинградском шоссе. Листерии могут вызвать сепсис и менингит.

Лабораторные проверки также были проведены в Татарстане. В замороженных котлетах «Семейные» от Йошкар-Олинского мясокомбината обнаружили сальмонеллу, которая может привести к пищевому отравлению.

До этого сообщалось, что в курятине птицефабрики «Акашево» из Марий Эл нашли сальмонеллу.

По итогам проверки суд постановил привлечь производителя к административной ответственности и назначил штраф в размере 700 тысяч рублей.