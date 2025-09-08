Мир
23:20, 8 сентября 2025Мир

Советник Трампа резко высказался о БРИКС

Советник Трампа Наварро: Страны БРИКС не выживут без торговли с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с США. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Они словно вампиры высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — сказал он.

Чиновник выразил уверенность в том, что страны БРИКС не смогут долго оставаться единым объединением, поскольку все они на самом деле «ненавидят и желают убить друг друга».

Ранее Трамп заявил об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

