В Госдуме назвали причину странного запаха химикатов в Петербурге

Депутат Милонов: Химический запах стоит в Петербурге из-за старых предприятий

По Санкт-Петербургу в последние дни разносится странный запах химикатов. О его вероятном происхождении «Аргументам и фактам» рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Как пояснил депутат, причина странного химического запаха — в старых предприятиях. Также неприятный аромат может доноситься со стройплощадок. «Иногда необычный запах локально исходит со старых предприятий или строек. Но все в пределах разумного. Чаще всего эти жалобы от некоренных жителей», — заявил Милонов. Коренные петербуржцы, по его словам, к таким запахам уже привыкли.

Подозрительный запах накануне заметили жители Приморского, Невского, Центрального и других районов Северной столицы. Одни горожане описывают его как смесь горелой проводки и йода, другие — нитриловой краски и хлора. Среди прочего петербуржцы жаловались на слезотечение. Чиновники объяснили стойкость запаха отсутствием ветра.