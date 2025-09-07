Петербуржцам рассказали о происхождении неприятного запаха в ряде районов

В Петербурге химический запах сохраняется в ряде районов из-за отсутствия ветра

В Санкт-Петербурге неприятный химический запах сохраняется в ряде районов города из-за отсутствия ветра. Об этом рассказали власти Северной столицы, пишет Telegram-канал «ПриродоВеды».

Рассуждая о происхождении неприятного запаха, чиновники отметили, что из-за погодных условий в Петербурге задерживаются и накапливаются загрязняющие вещества и выхлопные газы.

«Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено», — разъяснили в Telegram-канале.

6 сентября жители Петербурга пожаловались на запах химии и лекарств в некоторых районах.

Вонь горожанам посоветовали «переждать». Неприятный запах может сохраниться в Петербурге до 8 сентября.