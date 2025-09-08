Стали известны последствия удара по мосту в Кременчуге

Генерал Попов: Удар по мосту в Кременчуге остановит поставки ВСУ

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге остановит поставки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создаст серьезные препятствия для поставок новой техники подразделениям украинской армии. Об этом рассказал летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов, передает aif.ru.

«Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», — рассказал генерал.

По его словам, для Вооруженных сил России ночь на 7 сентября оказалась удачной в смысле поражения объектов, важных для украинской армии.

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил (ВС) России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября, произошел взрыв, а затем пожар. Канал «Военная хроника» назвала удар самой необычной атакой Российской армии за последнее время. Уточнялось, что уничтожить мост не удалось, однако он получил повреждения и будет несколько дней закрыт на ремонт.