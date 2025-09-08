Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 8 сентября 2025Бывший СССР

Стали известны последствия удара по мосту в Кременчуге

Генерал Попов: Удар по мосту в Кременчуге остановит поставки ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге остановит поставки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создаст серьезные препятствия для поставок новой техники подразделениям украинской армии. Об этом рассказал летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов, передает aif.ru.

«Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», — рассказал генерал.

По его словам, для Вооруженных сил России ночь на 7 сентября оказалась удачной в смысле поражения объектов, важных для украинской армии.

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил (ВС) России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября, произошел взрыв, а затем пожар. Канал «Военная хроника» назвала удар самой необычной атакой Российской армии за последнее время. Уточнялось, что уничтожить мост не удалось, однако он получил повреждения и будет несколько дней закрыт на ремонт.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

    Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

    Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

    Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

    Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

    В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

    Торговля США и Китая резко сократилась

    В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

    Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

    Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости