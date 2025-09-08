Стало известно о перевозке мобилизованных украинцев на школьном автобусе

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан везли из учебного центра во Львове в сторону фронта на школьном автобусе. Об этом сообщает ТАСС.

Сдавшийся в плен бойцам 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» военный ВСУ Руслан Тесленков заявил, что он и другие украинцы ехали до зоны боевых действий на школьном автобусе.

«Потом нас привезли в какой-то лагерь, базу отдыха, оттуда забрали, вывезли до трассы, а с трассы нас забрал [автомобиль] вроде УАЗика», — рассказал пленный.

